Дожди и +28 градусов ожидаются в Белгородской области на первых выходных лета

По прогнозам белгородских синоптиков, 6 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 6 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Ночью преимущественно без осадков, днем кое-где пройдут небольшие дожди. Ветер ночью слабый, днем северный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от +9 до +14 градусов, днем потеплеет до +23+28 градусов. В Белгороде ночью будет +12+14 градусов, днем воздух прогреется до +25+27 градусов.

7 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от +9 до +14 градусов, днем будет +22+27 градусов. В Белгороде ночью ожидается +12+14 градусов, днем потеплеет до +24+26 градусов.