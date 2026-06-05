В двух округах Белгородской области объявили опасность атаки дронов 5 июня

В 15:57 5 июня в Белгородском и Яковлевском округах объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 15:57 5 июня в Белгородском и Яковлевском округах объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее сегодня аналогичный режим в Белгородском округе объявляли пять раз - в 8:52, 13:22, 14:31, 15:05 и 15:19.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 5 июня перехвачены и уничтожены 135 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.