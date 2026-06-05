Белгородец извинился за то, что сходил в туалет в мусорный бак

Сотрудники УМВД России по Белгороду обнаружили в интернете видео, на котором, мужчина справлял естественную нужду на мусорный бак у входа в подъезд жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Участковые установили личность нарушителя. В отношении местного жителя 1986 года рождения составлен административный протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Злоумышленник пояснил, что был пьян. А видео выложил в собственном канал в социальной сети «для развлечения». Теперь же фигурант извинился за проступок и заверил, что впредь не допустит подобных нарушений.