Обманувших 88 человек четырех белгородцев отправили в колонию

Фигуранты убеждали потерпевших переводить свои деньги на «безопасные счета», обналичивали средства и передавали их руководителям группы для распределения прибыли. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Белгорода установил, что с сентября 2020 года по апрель 2021 года пятеро членов организованной преступной группы похищали деньги за счет телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Фигуранты убеждали потерпевших переводить свои деньги на «безопасные счета», обналичивали средства и передавали их руководителям группы для распределения прибыли. В результате они обманули 88 человек из различных регионов страны, большая часть из которых оказалась старше 60 – 70 лет. Суммарный ущерб составил 70 миллионов рублей.

Все подельники признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Четырем преступникам назначено лишение свободы на сроки от восьми до 11 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Их пятому подельнику назначено восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших.