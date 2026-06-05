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НовостиПроисшествия5 июня 2026 11:18

Обманувших 88 человек четырех белгородцев отправили в колонию

Аферисты забрали у пострадавших 70 миллионов
Алексей СЕРГУНИН
Фигуранты убеждали потерпевших переводить свои деньги на «безопасные счета», обналичивали средства и передавали их руководителям группы для распределения прибыли.

Фигуранты убеждали потерпевших переводить свои деньги на «безопасные счета», обналичивали средства и передавали их руководителям группы для распределения прибыли.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Белгорода установил, что с сентября 2020 года по апрель 2021 года пятеро членов организованной преступной группы похищали деньги за счет телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Фигуранты убеждали потерпевших переводить свои деньги на «безопасные счета», обналичивали средства и передавали их руководителям группы для распределения прибыли. В результате они обманули 88 человек из различных регионов страны, большая часть из которых оказалась старше 60 – 70 лет. Суммарный ущерб составил 70 миллионов рублей.

Все подельники признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Четырем преступникам назначено лишение свободы на сроки от восьми до 11 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Их пятому подельнику назначено восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших.