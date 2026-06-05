Белгородец избил коллегу из-за пластиковой стружки

Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, житель Белгорода в марте текущего года находился на своем рабочем месте в помещении производственного цеха, где убирал рабочие места от пластиковой стружки с помощью пневматического обдувочного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

В какой-то момент он фигурант сдул стружку на рабочее место, которое убирал другой сотрудник организации. Из-за этого они повздорили. Потерпевший толкнул обвиняемого плечом, тот повернулся и ударил его пистолетом по лицу, а затем нанес пять ударов в спину, причинив тяжкий вред его здоровью. Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит наказание до десяти лет тюрьмы.