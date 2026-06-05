Белгородского водителя оштрафовали из-за неисправной тормозной системой

В отношении автомобилиста составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.37 и ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ГАИ в ночное время обратили внимание на «Ладу» в Ракитном. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

При проверке документов выяснилось, что 19-летний водитель ехал без страховки на машину. Кроме того, автоинспекторы обнаружили неисправность тормозной системы, поэтому машину задержали и отправили на специализированную стоянку.

В его отношении составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.37 и ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, шесть водителей попались на пьяной езде в Белгородской области.