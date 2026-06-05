На 200 тысяч за мошенничество оштрафовали белгородского ветеринара

Во время следствия злоумышленник в полной мере возместил ущерб. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Губкинский суд установил, что начальник межрайонной ветеринарной станции свыше 2,5 лет скрывал увольнение своего работника, а его зарплату присваивал себе. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры.

Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Во время следствия он в полной мере возместил ущерб. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил штраф в 200 тысяч рублей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области осудили ветеринарных врачей, набравших взяток на два миллиона.