В Прохоровском округе Белгородчины объявили опасность атаки дронов 5 июня

В 11:27 5 июня в Прохоровском округе объявили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 11:27 5 июня в Прохоровском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее в 8:52 аналогичный режим объявили в Белгородском округе, в 9:33 - в Вейделевском округе, а в 9:41 – в Ракитянском округе.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.