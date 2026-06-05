Шесть водителей попались на пьяной езде в Белгородской области

54 пешехода перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставил преимущество 31 автолюбитель. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

4 июня сотрудники ГАИ зафиксировали 404 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены шесть нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. Семь лишенных прав автомобилистов сели за руль, как и 19 никогда не получавших водительского удостоверения.

Девять автолюбителей нарушили правила перевозки детей, 31 водитель заплатит штраф за чрезмерную тонировку стекол, а 45 автомобилистов ехали на неисправном транспорте.

54 пешехода перешли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставил преимущество 31 автолюбитель.