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НовостиПроисшествия5 июня 2026 7:06

В трех округах Белгородской области объявили опасность атаки дронов 5 июня утром

Жителей призывают перебраться в укрытие
Алексей СЕРГУНИН
В 8:52 5 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА.

В 8:52 5 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 8:52 5 июня в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

В 9:33 аналогичный режим объявили в Вейделевском округе, а в 9:41 – в Ракитянском округе.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.