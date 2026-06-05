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НовостиПроисшествия5 июня 2026 7:01

Электрический счетчик и дерево горели в Белгородской области

Главное, что никто не пострадал
Алексей СЕРГУНИН
В Валуйках вспыхнул электрический счетчик на фасаде дома.

В Валуйках вспыхнул электрический счетчик на фасаде дома.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

4 июня в нашем регионе произошли два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Валуйках вспыхнул электрический счетчик на фасаде дома. В Белгороде на улице Волчанская горело дерево на площади два "квадрата". В обоих случаях причиной происшествия стал аварийный режим работы электросети.

- К счастью, обошлось без пострадавших, - уточнили спасатели.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пенсионерку спасли на пожаре в белгородском селе Гредякино. Из-за грозы вспыхнул дома в селе Подольхи.