Не менее одного беспилотника ВСУ ликвидировали над Белгородской областью 4 июня

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим накануне предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 8:00 до 20:00 4 июня перехвачены и уничтожены 19 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря, - уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи с 4 на 5 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.