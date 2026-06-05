Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2026 6:07

В трех округах Белгородчины объявляли ракетную опасность 5 июня ночью

Режим сохранялся 11 минут
Алексей СЕРГУНИН
Ракетная опасность была объявлена в Алексеевском, Валуйском и Красногвардейском округах 5 июня в 1:08.

Ракетная опасность была объявлена в Алексеевском, Валуйском и Красногвардейском округах 5 июня в 1:08.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность была объявлена в Алексеевском, Валуйском и Красногвардейском округах 5 июня в 1:08. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Режим продержался 11 минут – до 1:19.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи с 4 на 5 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотника самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.