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НовостиПроисшествия5 июня 2026 5:57

В десяти округах Белгородской области отменили опасность атаки дронов 5 июня утром

В девяти муниципалитетах режим сохранялся свыше семи часов
Алексей СЕРГУНИН
В 6:00 5 июня в Алексеевском, Белгородском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Красненском, Красногвардейском, Новооскольском, Ровеньском и Чернянском округах отменили опасность атаки БпЛА.

В 6:00 5 июня в Алексеевском, Белгородском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Красненском, Красногвардейском, Новооскольском, Ровеньском и Чернянском округах отменили опасность атаки БпЛА.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 6:00 5 июня в Алексеевском, Белгородском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, Красненском, Красногвардейском, Новооскольском, Ровеньском и Чернянском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Но уже в 8:52 в Белгородском округе режим ввели снова.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.