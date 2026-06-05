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НовостиПроисшествия5 июня 2026 5:45

Как минимум один БпЛА сбили над Белгородской областью в ночь с 4 на 5 июня

Враг атаковал десять регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дронов.

Обломки дронов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 4 июня до 7:00 5 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Нижегородской, Орловской, Тульской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Московского региона, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.