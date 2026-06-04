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НовостиОбщество4 июня 2026 16:37

В Белгороде на трех участках дорог проводится капитальный ремонт

Два объекта планируют сдать уже в июне
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде капитальный ремонт проводится капитальный ремонт на трех участках улично-дорожной сети. Подробнее о ходе работ рассказал мэр областного центра Валентин Демидов.

Так, дорожники уже сняли старое покрытие и установили бордюрные камни на одной половине проезжей части на Преображенской. Работы ведутся поэтапно, поэтому полностью движение здесь не перекрывают. Помимо самой дороги здесь приведут в нормативное состояние и парковочное пространство. Кроме того, для безопасности и удобства будет создана выделенная полоса для общественного транспорта. Работы планируют завершить в октябре.

Демонтаж старого полотна также выполнен на улице Северо-Донецкой. Дорожники заканчивают устройство основания и монтируют бортовой камень. Параллельно на тротуаре укладывают плитку. Ремонт должны завершить в июне.

Почти завершены работы на Красноармейской-Щорса. Специалисты уложили верхний слой покрытия и заменили все бортовые камни. На объекте осталось установить новый светофор. Как только оборудование поставят, можно будет сдавать участок.