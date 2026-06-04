В Белгородском округе мужчина украл у работодателя и пропил 30 тысяч рублей Фото: "КП" Архив.

В полицию Белгородского округа обратился 42-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него украли 30 тысяч рублей. По подозрению в совершенном преступлении правоохранители задержали 55-летнего мужчину.

По предварительной информации, злоумышленник с двумя знакомыми помогал потерпевшему привести в порядок двор. «Работодатель» заплатил за услуги мужчинам по 500 рублей и угостил спиртным. Фигурант заметил, что оставшиеся деньги хозяин дома спрятал под навесом. Когда мужчину зашел в дом, злоумышленник умыкнул всю сумму и скрылся. Почти все деньги он спустил на алкоголь. Полиции удалось изъять лишь шесть тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на фигуранта за кражу завели уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он задержан.