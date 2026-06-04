Александр Шуваев и Валентин Демидов обсудили состояние улично-дорожной сети в Белгороде Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области провел рабочую встречу с мэром областного центра. Главной темой обсуждения стало состояние улично-дорожной сети Белгорода.

Глава администрации города Валентин Демидов доложил врио губернатора Александру Шуваеву, что в этом году объем аварийного ямочного ремонта после сложной зимы почти в 4,5 раза превысил объемы работ по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. До 1 мая дорожники привели в нормативное состояние порядка 23 тыс. кв. м. полотна. Уже с мая специалисты приступили к плановому текущему ремонту. На сегодняшний день дорожные службы выполнили 67% работ от общегодового плана (43 890 кв. м).

По докладу мэра, в Белгороде также продолжается капитальный ремонт автодорог. В текущем 2026-м в нормативное состояние приведут несколько участков общей протяженностью 3,3 км. На эти цели направят порядка 837 млн рублей. работы стартовали уже на трех объектах.

В первую очередь капремонт дорожного полотна проведут: по улице Николая Чумичова, улице Преображенская, улице Северо-Донецкая и на пересечении улиц Красноармейская и Щорса. Еще один важный инфраструктурный проект – ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Михайловское шоссе, который не обновлялся с момента постройки. Масштабный проект рассчитан на два года – работы будут выполнены в 2026-2027 гг.

- Поручил мэру в срочном порядке проработать с Министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области план действий по увеличению объемов ремонта дорог на 2027 год, а также заложить средства на эти цели на следующий год, - отметил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Еще одной важной темой обсуждения Шуваева и Демидова стала работа горячей линии в администрации областного центра. Врио главы региона подчеркнул важность этого инструмента обратной связи, поскольку от жителей поступает большое число жалоб на невозможность дозвониться по указанному номеру. Александр Шуваев заявил, что нельзя допустить, чтобы обращения белгородцев оставались без ответа. Он поручил мэру обеспечить стабильную и бесперебойную работу горячей линии.

- Дорогие друзья, спасибо за ваше неравнодушие к судьбе города и области в целом! Будем оперативно реагировать на все возникающие трудности, - обратился в белгородцам Александр Шуваев.