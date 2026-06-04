В Белгороде объявили опасность атаки БПЛА 4 июня

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде 4 июня объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Система оповещения сработала в областной столице в 17:26.

Жителей призывают быть предельно внимательными и осторожными. По возможности не выходите из дома и не подходите к окнам. Не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов. Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите уведомление об отмене тревоги.

Напомним, ранее в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника был поврежден легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отбой беспилотной опасности в городе в 17:41.