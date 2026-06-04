В Белгороде на правом берегу парка «Берега» оборудуют парковки на 350 мест

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В Белгороде продолжается благоустройство второй очереди парка «Берега». Для удобства горожан на правом берегу оборудуют несколько парковочных пространств общей вместимостью до 350 автомобилей.

Так, одна из площадок под транспорт будет обустроена на территории, где расположены старые металлические гаражи. В мэрии областного центра рассказали, что после уведомления собственников конструкции демонтируют. На новой парковке смогут припарковаться 97 автомобилей.

Также в ходе благоустройства мы уже оборудованы несколько парковок суммарно на 200 машиномест. Кроме того, сохраняется существующее парковочное пространство у центрального входа на 50 транспортных средств.

- С учетом той досуговой инфраструктуры, которая здесь создается, интерес к объекту будет большой. И наша задача – сделать отдых комфортным, начиная уже с парковки, - отметили в мэрии города.