ВСУ ударили беспилотниками в восьми населенных пунктах Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Восемь населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в Оперативном штабе региона, от удара БПЛА в Белгороде повреждены стекла и кузов легкового автомобиля.

В селе Никольское Белгородского округа после атаки двух дронов повреждены объект инфраструктуры, крыша и фасад складского помещения.

В Шебекинском округе в результате детонации FPV-дрона повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и остановочный комплекс. В селе Вознесеновка после взрыва дрона в частном домовладении поврежден забор, осколками посекло припаркованную легковушку. В селе Новая Таволжанка после атаки FPV-дрона загорелась крыша частного дома. Пожар оперативно затушили. В селе Мешковое из-за детонации БПЛА посечены окна и фасад социального объекта, а также автомобиль.

В селе Березовка Борисовского округа при атаке беспилотника повреждена машина.

В хуторе Масычево Грайворонского округа от удара FPV-дрона поврежден автомобиль.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.