Порядка 500 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на дорогах Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 499 нарушений ПДД. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Так, полиция отстранила от отправления за пьяную езду или отказ от медицинского освидетельствования 11 автомобилистов. Еще девять человек управляли транспортом, хотя ранее были лишены прав. У 17 задержанных водительского удостоверения не было совсем.

Также к ответственности привлекли 25 водителей, проигнорировавших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. За несоответствующую регламентам тонировку штрафы заплатят 47 автомобилистов. Еще 56 человек сели за руль технически неисправного транспорта.

Кроме того, было составлено 35 административных материалов в отношении водителей, не пропустивших на дороге пешеходов. В свою очередь, 51 белгородец попал на штраф за пересечение проезжей части в неустановленном месте.