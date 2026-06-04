«Билайн бизнес» представил индекс деловой активности регионов и отраслей на основе коммуникаций бизнеса

Фото: архив "КП"

Аналитики «билайн бизнес» представили исследование деловой активности регионов и отраслей России, основанное на анализе обезличенных агрегированных данных о бизнес-коммуникациях за последние шесть месяцев.

В основе исследования — новый индекс, который показывает, насколько активно компании взаимодействуют с клиентами через голосовые каналы связи.

В отличие от традиционных экономических показателей, таких как выручка, инвестиции или количество предприятий, индекс отражает интенсивность ежедневного взаимодействия бизнеса с клиентами.

Для расчета учитывались объем входящих обращений, ширина круга контактов, длительность разговоров и стабильность коммуникационной нагрузки.

Исследование показало, что, несмотря на активную цифровизацию, голосовая связь по-прежнему остается важнейшим элементом операционной деятельности во многих сферах экономики.

Телефон остается частью бизнес-процессов

Наиболее высокий уровень коммуникационной активности зафиксирован в таких сферах, как такси, транспорт и логистика, телекоммуникации, медицина, гостиничный бизнес, общественное питание и бытовые услуги. Для этих отраслей звонок остается не дополнительным каналом взаимодействия, а частью самой услуги.

Лидерами отраслевого рейтинга стали:

- Такси — 80,0 балла

- Транспорт и логистика — 77,2

- Телеком — 74,4

- Выращивание и разведение — 74,1

- Электромонтажные услуги — 71,9

- Медицина — 71,7

Регионы с самой высокой коммуникационной активностью

Исследование также выявило регионы, где бизнес наиболее активно взаимодействует с клиентами через прямой контакт. В первую десятку вошли Республика Ингушетия, Алтайский край, Пензенская область, Республика Алтай и Республика Мордовия.

Коммуникации становятся фактором устойчивости бизнеса

Одним из ключевых выводов исследования стало изменение роли коммуникаций в современной экономике. Если раньше связь воспринималась как вспомогательная функция, то сегодня она становится частью операционной модели компании.

Особенно заметна эта тенденция в сегменте малого и микробизнеса, где скорость ответа клиенту напрямую влияет на продажи и лояльность. В связи с этим растет спрос на инструменты управления коммуникациями: виртуальную телефонию, интеграцию с CRM, обработку пропущенных обращений, голосовых ассистентов и аналитику звонков.

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