Небольшие дожди пройдут в Белгородской области 5 июня Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 5 июня, в Белгородской области сохранится облачная погода. По прогнозам синоптиков, на территории региона местами пройдут небольшие дожди. Ветер переменных направлений, днем с порывами до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха по области будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В областном центре ночью следует ожидать от 11 до 13 градусов тепла. В дневное время столбики термометров достигнут отметки в +23…+25 градусов.

В региональном МЧС жителей области призывают не жечь траву и мусор рядом с жилыми помещениями, хозяйственными постройками и промышленными объектами. На территории области действует особый противопожарный режим. За его нарушение может грозить административная или уголовная ответственность.