С начала года больше тысячи белгородцев оформили пенсию через «Госуслуги» Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области с начала года 1137 жителей оформили страховую пенсию в автоматическом режиме через «Госуслуги». Отметим, за месяц до выхода на пенсию человеку в личный кабинет на портале приходит сообщение с предложением оформить выплату в автоматическом режиме. После согласия сервис проверяет данные и проводит расчет предварительного размера пенсии. По выбору гражданина начисление будет производиться через почтовое отделение или на банковский счет. На автоматическое оформление пенсии так согласились почти 60% белгородцев.

В региональном Соцфонде напомнили, что автоматическое назначение страховой пенсии по старости доступно жителям, которые достигли пенсионного возраста (59 лет для женщин и 64 – для мужчин) и имеют необходимый стаж (не менее 15 лет) и пенсионные коэффициенты (30). Трудовая деятельность должна осуществляться на территории РФ.

Также стоит отметить, что в автоматическом режиме пенсию не смогут оформить военнослужащие (кроме призывников), жители, которые имеют право на досрочную пенсию, а также те, кто работал за пределами РФ.