В Белгородской области потеплеет до +26 градусов 3 июня Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в среду, 3 июня, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают. Ночью почти безветренно, днем ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +21… +26 градусов.

В областной столице ночью также прохладно – от 10 до 12 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут +22…+24 градуса.

В региональном МЧС жителям и гостям Белгородской области напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим. Не сжигайте траву и мусор рядом с жилыми домами, хозпостройками и промышленными объектами. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро, что сильно затрудняет их тушение.