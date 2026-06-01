259 домашних животных привили против бешенства в Белгороде

За минувшие две недели специалисты Белгородской городской станции по борьбе с болезнями привили от бешенства 136 собак и 123 кошки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

График проведения вакцинации на июнь:

1 июня – ул. Везельская, 156, ул. Раздобаркина, 75д;

2 июня – л. 3-я Шоссейная, 37б (парковка магазина), 1-й Кирпичный переулок, 1/2;

3 июня – тупик Купянского переулка, 20, ул. Сумская, 453а;

4 июня – 2-й Красноармейский переулок, ул. Донецкая, 84;

5 июня – 2-й Индустриальный переулок, 1, ул. Пушкарная, 16;

15 июня – ул. 8 Марта, 170 (парковка возле церкви);

17 июня – ул. Сосновая, 12а;

18 июня – ул. Орлова, 84;

22 июня – ул. Томаровская, 4 (парковка магазина «Пятерочка»);

24 июня – ул. Чичерина, 14.

Владельцам нужно не забывать ветеринарный паспорт животного, куда ветврачи внесут необходимые отметки о вакцинации.