259 домашних животных привили против бешенства в Белгороде

За минувшие две недели специалисты Белгородской городской станции по борьбе с болезнями привили от бешенства 136 собак и 123 кошки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
График проведения вакцинации на июнь:
1 июня – ул. Везельская, 156, ул. Раздобаркина, 75д;
2 июня – л. 3-я Шоссейная, 37б (парковка магазина), 1-й Кирпичный переулок, 1/2;
3 июня – тупик Купянского переулка, 20, ул. Сумская, 453а;
4 июня – 2-й Красноармейский переулок, ул. Донецкая, 84;
5 июня – 2-й Индустриальный переулок, 1, ул. Пушкарная, 16;
15 июня – ул. 8 Марта, 170 (парковка возле церкви);
17 июня – ул. Сосновая, 12а;
18 июня – ул. Орлова, 84;
22 июня – ул. Томаровская, 4 (парковка магазина «Пятерочка»);
24 июня – ул. Чичерина, 14.
Владельцам нужно не забывать ветеринарный паспорт животного, куда ветврачи внесут необходимые отметки о вакцинации.