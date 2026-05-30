В Белгороде интернет и уличное освещение могут снова отключить при ухудшении обстановки

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев еще раз прокомментировал ситуацию с возобновлением работы мобильного интернета и уличного освещения в Белгороде. Чиновник пояснил, что Оперштаб региона принял такое решение после тщательного анализа оперативной обстановки в регионе. При этом для безопасности жителей принимаются дополнительные меры.

- Раскрывать подробности пока преждевременно, но параллельно реализуем ряд мер оборонного характера для снижения рисков для населения. Безусловно, в случае обострения угроз ряд ограничений может быть вновь временно введен, так как безопасность превыше всего. Лично контролирую ситуацию, - подчеркнул Александр Шуваев.

Тем временем в Белгородском округе также приняли решение включить наружное освещение и мобильный интернет. Глава муниципалитета Татьяна Круглякова пояснила, что для наладки устойчивой работы уличных фонарей энергетикам потребуется пара дней. Связь также постепенно вернется в приграничные населенные пункты.

- Обязательно учитываем в нашей работе фактор безопасности для наших жителей. Прошу всех с пониманием отнестись к возможным сбоям и задержкам включения наружного освещения и мобильной связи, - обратилась к жителям Круглякова.