Александр Шуваев поручил включить в Белгороде уличное освещение и мобильный интернет

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев поручил включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде. Об этом глава региона рассказал в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Соответствующее решение было принято на совещании оперативного штаба Белгородской области и начнет действовать уже вечером 30 мая.

- В районах и муниципалитетах решение о включении света и связи поручил принимать главам муниципальных образований с учетом оперативной обстановки, - уточнил Александр Шуваев.

Врио губернатора подчеркнул, что освещение и интернет будут возвращены в том случае, ели это не создаст угрозу для безопасности жителей.