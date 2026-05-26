Мужчина погиб в результате целенаправленной атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать мирное население в приграничье Белгородской области. В результате целенаправленного удара противника погиб мужчина. О случившемся сообщили в Оперативном штабе региона.

По данным оперативных служб, украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Крутой Лог Белгородского округа вечером 25 мая. Вследствие нанесенного удара водитель транспортного средства скончался на месте происшествия от полученных ранений. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

Машина из-за атаки беспилотника получила повреждения.