В Белгородской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт

Фото: пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

В Белгородской области силовики предотвратили теракт. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, жительницу региона на совершение преступления пытались завербовать украинские спецслужбы, сделав ее «живой бомбой».

Предварительно установлено, что белгородка перевела крупную сумму денег на так называемый «безопасный счет» под влиянием телефонных мошенников. Позже под видом российских правоохранительных органов с ней связались злоумышленники, которые под предлогом возврата похищенных средств вынудили ее принять участие в якобы задержании преступников. Женщина должна была забрать из указанного тайника взрывное устройство и активировать его в людном месте, что привело бы к гибели мирных жителей и самой потерпевшей.

В результате жительница Белгородской области добровольно обратилась в региональное управление ФСБ и рассказала о случившемся с ней. Силовикам удалось предотвратить преступление, взрывное устройство было своевременно обезврежено. Оперативники разыскивают организаторов теракта и их пособников.

В ЦОС ФСБ России рассказали, что украинские спецслужбы активно используют схему «живых бомб». По информации ведомства, только за 2025-2026 гг в Москве, Ставрополе и Луганске противник осуществил три резонансных теракта, задействуя смертников, которые были завербованы через мошеннические кол-центры. При этом сами жертвы до момента гибели были уверены, что выполняют задания российских силовиков.

В ведомстве в очередной раз напомнили жителям, что сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, прокуратуры, банков, государственных сервисов и структур никогда не будут звонить или отправлять сообщения посредством мессенджеров. Они также никогда не запрашивают коды из СМС и ни в коем случае не будут привлекать гражданских лиц к участию в оперативно-разыскных мероприятиях.