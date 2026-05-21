В Белгородской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 22 мая, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер восточной четверти, днем с порывами до 14 метров в секунду.

В ночное время по области температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут +26…+31 градус. В областном центре ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем +29…+31 градус.

В региональном МЧС белгородцев предупредили, что с 21 мая из-за сухой и жаркой погоды в отдельных районах на территории Белгородской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Жителей и гостей региона призывают не сжигать траву и мусор рядом с жилыми домами, хозпостройками и промышленными объектами. В условиях аномальной жары огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.