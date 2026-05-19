В двух селах Белгородской области обновят улично-дорожную сеть

Фото: @mintrans31

В двух населенных пунктах Волоконовского округа Белгородской области в нормативное состояние приведут улично-дорожную сеть. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность объектов составит 4,2 километра.

Так, дорожное полотно обновят на улице Ольховская в хуторе Ольхов. Вдоль дороги, протяженностью 660 метров, расположены частные домовладения.

Еще две улицы – Бондаренко и Надречная – расположены в селе Погромец. Первая проходит через центр населенного пункта и ведет к ключевым соцобъектам, а также к парку, храму святых апостолов Петра и Павла и братской могиле двух советских воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны. На Надречной расположены частные домовладения.