Врио губернатора Белгородской области обсудил с замглавы Минфина РФ социально-экономическое развитие региона

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев обсудил основные вопросы социально-экономического развития региона с заместителем министра финансов РФ Павлом Кадочниковым. Во время рабочей встречи стороны обговорили возможности дополнительной финансовой поддержки региона, а также реализацию наиболее важных инфраструктурных проектов. Кроме того, в приоритете – исполнение социальных обязательств перед белгородцами из приграничных территорий области.

- Экономика и социальная сфера должны работать устойчиво даже в сложных условиях прифронтового региона. А безопасность людей – основа для любого развития, - обозначил Шуваев.

Глава региона также подчеркнул, что власти области продолжат на постоянной основе взаимодействовать с федеральным центром, а все решения, которые будут приниматься, будут направлены исключительно на благо Белгородчины.