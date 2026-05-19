НовостиОбщество19 мая 2026 10:19

Врио губернатора Белгородской области обсудил с замглавы Минфина РФ социально-экономическое развитие региона

Александр Шуваев подчеркнул, что работа с федеральным центром будет продолжаться на постоянной основе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: соцсети Александра Шуваева

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев обсудил основные вопросы социально-экономического развития региона с заместителем министра финансов РФ Павлом Кадочниковым. Во время рабочей встречи стороны обговорили возможности дополнительной финансовой поддержки региона, а также реализацию наиболее важных инфраструктурных проектов. Кроме того, в приоритете – исполнение социальных обязательств перед белгородцами из приграничных территорий области.

- Экономика и социальная сфера должны работать устойчиво даже в сложных условиях прифронтового региона. А безопасность людей – основа для любого развития, - обозначил Шуваев.

Глава региона также подчеркнул, что власти области продолжат на постоянной основе взаимодействовать с федеральным центром, а все решения, которые будут приниматься, будут направлены исключительно на благо Белгородчины.