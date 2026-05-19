В Белгородской области три дня не будут продавать алкоголь

Уже через неделю больше 16 тысяч выпускников 9 классов и порядка шести тысяч одиннадцатиклассников выпустятся из школ Белгородской области. Традиционно на время проведения последних звонков в регионе вводится ограничение на продажу алкоголя.

Запрет на розничную реализацию алкогольных напитков, в том числе пивных, действует в предшествующий день, в день проведения мероприятия и в следующий за ними день – то есть 25, 26 и 27 мая. При этом ограничения не затрагивают кафе, бары и рестораны.

Отметим, что ограничения по розничной продаже спиртного также будут действовать и в День защиты детей – 1 июня. В магазинах купить алкоголь не получится, но запрет не будет действовать на предприятия общественного питания.