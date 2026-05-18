В Белгороде и округе с интервалом в две минуты объявили опасность атаки дронов ВСУ

Опасность атаки дронов объявили в Белгородском округе 18 мая в 20:19. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. А в 20:21 аналогичный режим ввели в Белгороде.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - рекомендуют спасатели.

Ранее сегодня режим атаки беспилотников в Белгородском округе объявляли в 9:05, 11:12, 12:32, 13:23, 14:38 и 18:05, в Борисовском округе - в 11:50 и 14:17, в Валуйском – в 18:39, в Вейделевском округе – в 19:05.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.