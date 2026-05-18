В Валуйском округе объявили опасность атаки БпЛА ВСУ 18 мая вечером

Опасность атаки дронов объявили в Валуйском округе 18 мая в 18:39. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - рекомендуют спасатели.

Ранее сегодня аналогичный режим в Белгородском округе объявляли в 9:05, 11:12, 12:32, 13:23, 14:38 и 18:05. А в Борисовском округе режим объявляли в 11:50 и 14:17.

Что касается Валуйского округа, то там режим действовал с 23:31 17 мая до 8:14 18 мая.

По данным Минобороны РФ, с 7:00 до 16:00 18 мая перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями десяти регионов, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.