НовостиПроисшествия18 мая 2026 13:35

Как минимум один беспилотник уничтожили над Белгородской областью 18 мая

Враг атаковал десять регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Украинский режим 18 мая предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 7:00 до 16:00 перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.

