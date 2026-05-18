Грозы и +31 градус ожидаются в Белгородской области 19 мая

По прогнозам белгородских синоптиков, 19 мая в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью существенных осадков не предвидится, днем в некоторых округах пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 8-13 м/с, при грозах возможны порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем от +26 до +31 градуса. В Белгороде ночью будет +8+10 градусов, днем воздух прогреется до +18+20 градусов.