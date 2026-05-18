В Белгороде из огня вытащили пенсионерку

17 мая в Белгородской области произошли восемь пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Белгороде на улице Щорса загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже девятиэтажного дома. Из огня удалось вывести 76-летнюю женщину. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались десять человек. Тем временем, на улице 60 лет Октября вспыхнула двухкомнатная квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. На балконе поврежден кондиционер. В поселке Яковлево горела сауна, а в Белгороде на улице 60 лет Октября в гараже вспыхнула «Мазда-3». В каждом из четырех случаев причина происшествия устанавливается.

В Губкине в районе садового товарищества «Горняк – Мичуринец» воспламенился дачный домик, а другой части города горел камыш на площади 100 квадратных метров. Оба пожара спровоцировал привел внесенный источник зажигания.

В селе Истобное Губкинского округа огонь повредил кровлю жилого дома. Предполагаемая причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. В селе Нагольное Ровеньского округа горел сарай. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при сжигании мусора.