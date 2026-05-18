Белгородка сломала ребро бывшему мужу

Из медицинского учреждения в отдел полиции по Алексеевскому округу сообщили о 40-летнем пациенте, поступившем с телесными повреждениями. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, бывшие супруги встретились чтобы обсудить ряд бытовых вопросов. Но во время беседы градус нервозности накалился до предела, и женщина ударила мужчину ногой в область груди, сломав ребро. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Фигурантке грозит до трех лет тюрьмы.