Белгородские энергетики вручили награды школьникам – победителям Всероссийской олимпиады

В «Белгородэнерго» прошло награждение лучших знатоков точных наук, набравших максимальное количество баллов на региональном этапе Всероссийской олимпиады «Россети». Дипломы победителям и призерам вручил исполняющий обязанности директора филиала Алексей Ботвиньев.

В этом году участие в состязании будущих энергетиков России приняли 123 учащихся 8, 9 и 10 классов школ области. 10 из них показали лучшие результаты по трем основным техническим дисциплинам – физике, математике и информатике – и стали победителями и призерами регионального уровня. При этом семеро – это учащиеся лицея № 9 города Белгорода.

Елизавета Долгая показала лучший результат и заняла первое место среди 8-х классов, Елизавета Чечина – среди 10-х классов, а вот первое место среди 9-х разделили Ульяна Зубова (лицей № 9) и Егор Носатов из школы № 45 города Белгорода.

В число призеров вошли ребята из лицея № 9, белгородской школы № 13 и Корочанской СОШ им. Д.К. Кромского. Еще 37 ребят получили по 5 дополнительных баллов к ЕГЭ для поступления в Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

- Вы сделали свой первый важный шаг к вашей мечте, поэтому вы здесь! Совсем скоро вам нужно будет принимать очень важное решение – кем быть, какую профессию выбрать? Надеюсь, кто-то выберет профессию энергетика, придет работать в энергокомпанию и будет нести людям свет. А нам очень нужны такие коллеги, как вы, - отметил Алексей Ботвиньев.

За высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие системы профессионального образования и эффективную подготовку высококвалифицированных специалистов для энергетической отрасли Алексей Ботвиньев вручил благодарственные письма директору института энергетики и электроники БГТУ им. В.Г. Шухова Александру Белоусову, директору лицея № 9 г. Белгорода Елене Петренко и учителям физики лицея № 9 Юлии Поленовой и Корочанской школы им. Д.К. Кромского Виктору Мамонтову.