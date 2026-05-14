НовостиПроисшествия14 мая 2026 14:01

Белгородского студента оштрафовали на 120 тысяч рублей за дачу взятки преподавателю

Молодой человек не хотел самостоятельно сдавать зачеты
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Старооскольской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего молодого человека. Его признали виновным в даче взятки.

Весной 2023 года подсудимый - студент одного из вузов - через посредника договорился с преподавателем о возможности не сдавать два зачета.

- Студентом были перечислены денежные средства на банковский счет посредника в размере 23 тысяч рублей, - отметили в Старооскольской городской прокуратуре.

Преподаватель, получив деньги, внес в электронные ведомости и электронную зачетную книжку записи о том, что студент успешно прошел испытания.

Суд оштрафовал молодого человека на 120 тысяч рублей.