Белгородского студента оштрафовали на 120 тысяч рублей за дачу взятки преподавателю

Фото из архива КП

Старооскольской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего молодого человека. Его признали виновным в даче взятки.

Весной 2023 года подсудимый - студент одного из вузов - через посредника договорился с преподавателем о возможности не сдавать два зачета.

- Студентом были перечислены денежные средства на банковский счет посредника в размере 23 тысяч рублей, - отметили в Старооскольской городской прокуратуре.

Преподаватель, получив деньги, внес в электронные ведомости и электронную зачетную книжку записи о том, что студент успешно прошел испытания.

Суд оштрафовал молодого человека на 120 тысяч рублей.