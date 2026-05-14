В Белгородской области с начала сезона зафиксировали 98 ландшафтных пожаров

В Белгородской области с начала сезона зарегистрировано 98 загораний сухой травы, камыша и мусора на общей площади более 2 гектаров. Об этом рассказал на брифинге начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Потапов.

- Эта цифра значительно ниже показателей прошлого года - в 2025 году площадь, уничтоженная огнем, составляла 29 гектаров, было зарегистрировано 183 возгорания, - отметили в ведомстве.

В 2026 году сотрудники МЧС составили 231 административный материал на должностных лиц и граждан за нарушения требований пожарной безопасности, приведших к возгоранию травы или мусора. Общая сумма штрафов превысила 210 тысяч рублей.