В Белгороде открылась выставка «Город, который живет и становится сильнее»

В парке Победы Белгорода работает выставка, носящая название «Город, который живет и становится сильнее». Об этом рассказали в правительстве региона.

Экспозиция состоит из 110 фотографий, которые были сделаны в областном центре с 2023 по 2026 год. На них нашли отражение реалии приграничного региона. Фото дополняют философские фразы, отражающие настроение города.

- Выставочные работы фиксируют главное: тяжелые испытания проходим вместе и продолжаем идти к целям и мечтам, - подчеркнули в правительстве Белгородской области.