НовостиПроисшествия14 мая 2026 11:21

В Белгородской области задержаны члены банды, занимавшейся подделкой водительских прав

Злоумышленники действовали на территории трех регионов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФСБ России по Белгородской области

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области с коллегами из региональных управлений Росгвардии и УМВД пресекли противоправную деятельность выходцев из иностранных государств, которые занимались подделкой документов.

- Фигуранты, действуя умышленно по предварительному сговору, организовали незаконную схему по подделке водительских удостоверений одной из стран СНГ, - прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

В Белгородской области задержаны изготовители поддельных прав. Видео УФСБ России по Белгородской области

Задержания злоумышленников проходили в Белгородской, Московской и Тульской областях. В настоящее время фигуранты заключены под стражу.

Как уточнили в ведомстве, при обысках в домах граждан изъяли 3 млн рублей наличными.

Возбуждены уголовные дела о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.