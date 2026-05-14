НовостиОбщество14 мая 2026 11:02

В Белгороде начались гидравлические испытания теплосетей

Первыми с отключениями воды столкнуться микрорайоны Сокол и Гриневка
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

В Белгороде начались плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Об этом сообщает администрация города.

Отключения горячей воды необходимы для проведения опрессовки - проверки труб под повышенным давлением, чтобы выявить слабые места.

Специалистам предстоит проверить почти 700 километров теплосетей. Первыми без горячей воды останутся микрорайоны Сокол, Гриневка, ряд многоэтажек в северной части города и Харьковской горы.

- Из-за обстрелов ВСУ в этом году объем работ значительно больше обычного - на сетях зафиксировано более 250 повреждений, - рассказали в пресс-службе администрации города Белгорода.

Напомним, вражеские атаки также стали причиной преждевременного завершения отопительного сезона.