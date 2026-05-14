В Белгородском округе произошел пожар в жилом доме

В поселке Разумное Белгородского округа произошел пожар в жилом доме.

- Огнем повреждены вещи в комнате на площади 20 квадратных метров, закопчены стены и потолок по всей площади дома, - рассказали в ГУ МЧС России по Белгородской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. В ликвидации возгорания участвовали 10 огнеборцев и две единицы техники

Кроме того, в Белгородском округе в садовом товариществе «Хлебопродукт» огнем поврежден дачный домик. В результате пожара в здании произошло обрушение кровли. Причиной возгорания мог стать поджог.

Всего за сутки в Белгородской области зарегистрировано пять пожаров.