Жительницу Белгорода обвиняют в убийстве брата

Следователь следственного отдела по городу Белгороду СУ СК РФ по Белгородской области предъявил обвинение 37-летней жительнице города областного центра. Ее обвиняют в убийстве брата.

По версии следствия, трагедия разыгралась днем 11 мая в одном из частных домов Белгорода. Обвиняемая находилась дома со своим братом, на которого напала во время ссоры.

- В результате произошедшего конфликта с братом нанесла ему удар ножом в область грудной клетки, от которого он скончался, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

В настоящее время по ходатайству следователя СК суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.