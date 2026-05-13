В Белгородской области заведующую АЗС подозревают в присвоении 400 тысяч рублей

Прокурор Чернянского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней девушки. Местную жительницу обвиняют в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, с 22 апреля по 18 сентября 2024 года белгородка, работавшая заведующей АЗС №9 АО «Осколнефтеснаб» в поселке Чернянка, похитила деньги предприятия.

- Присвоила вверенные ей в связи с осуществлением трудовой функции денежные средства в общей сумме 403 566 рублей, - сообщает прокуратура Чернянского района.

Похищенные деньги девушка потратила.

Уголовное дело рассмотрит по существу Чернянский районный суд.