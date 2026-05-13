Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 13:32

В Белгородской области заведующую АЗС подозревают в присвоении 400 тысяч рублей

Девушка потратила деньги предприятия на себя
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокурор Чернянского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней девушки. Местную жительницу обвиняют в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, с 22 апреля по 18 сентября 2024 года белгородка, работавшая заведующей АЗС №9 АО «Осколнефтеснаб» в поселке Чернянка, похитила деньги предприятия.

- Присвоила вверенные ей в связи с осуществлением трудовой функции денежные средства в общей сумме 403 566 рублей, - сообщает прокуратура Чернянского района.

Похищенные деньги девушка потратила.

Уголовное дело рассмотрит по существу Чернянский районный суд.